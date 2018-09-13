İngiltere ile JETCO mutabakat zaptı imzalandı

İki günlük İngiltere ziyaretinde çeşitli temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün de JETCO 6. Dönem Toplantısı’na katıldı. Toplantıda iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkileri, pazara giriş imkanları, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, finansal hizmetler gibi çok çeşitli konular ele alındı. Vize ve turizm konuları, enerji gibi alanlarda iş birliği imkanlarının da görüşüleceği toplantıda, bilim ve inovasyon hususlarında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonucunda 6. Dönem Türkiye-İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı’nın, Bakan Pekcan ile İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox tarafından imzalanması öngörülüyor.