İngiltere ile Çin arasında büyük kriz!

Hong Kong'un İngiltere'den Çin yönetimine geçişinin 22. yıl dönümünde suçluların Çin'e iade yasasına karşı yapılan protestolar İngiltere ile Çin arasında diplomatik gerilime neden oldu.

Ülkede başbakanlığın en büyük adaylarından Boris Johnson Hong Kong'daki protestoculara tam destek verdiğini belirtti. Pekin'i uyaran Johnson "bir ülke iki sistem" anlayışının uygulanmaması gerektiğini belirtti.

"Sonuçları olacak"

Başbakanlık yarışının diğer önemli bir adayı Dışişleri Bakanı James Hunt da yaptığı açıklamada, "Hong Kong'un 1997 yılında Çin'e devrinden sonra Pekin yönetiminin verdiği taahhütleri yerine getirmemesi halinde bu durumun sonuçları olacak" dedi.

Öte yandan Çin'in Londra Büyükelçisi İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Liu Şiaoming, gazetecilere yaptığı açıklamada İngiliz hükümetinin Çin'in meselelerine karıştığını söyleyerek eleştirmiş, Londra'nın Hong Kong'u hala "İngiliz yönetiminde" gördüğünü belirtmişti.

Londra'ya sert yanıt

Eski sömürgesi hakkında İngiltere'nin Çin'e uyarılarına ise Pekin'den yanıt gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, Hunt'ı "utanmaz" olarak kınayarak Londra'ya tepkisini gösterdi.

Geng, İngiltere'de başbakanlık için mücadele eden Hunt'ın Hong Kong konusunda yaptığı hataları düzeltmediğini ve bu tavrını sürdürdüğünü belirtti. Sözcü ayrıca, "Hong Kong'un İngiliz sömürgesi olduğu dönemlerde demokrasi var mıydı? Hong Kongluların protesto hakkı bile yoktu" dedi.

Hong Kong'da neler oluyor?

Çin'in güneydoğusunda bulunan Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısı son birkaç haftadır protesto ediliyor. Çin'in hukuk sistemine güvenmeyen ve bu tasarı yasalaşırsa muhaliflerin hedef alınacağını belirten protestocular sayıları milyonları bulan katılımlarla gösteriler düzenliyor.