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Aktüel

İngiltere İçişleri Bakanı Patel, düzensiz göçmenlerin Fransa'nın ırkçı olduğuna inandıklarını söyledi

Yeniakit Publisher
2020-08-16 22:38:31 -
İngiltere İçişleri Bakanı Patel, düzensiz göçmenlerin Fransa'nın ırkçı olduğuna inandıklarını söyledi

LONDRA (AA) - İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Manş Denizi'nde hayatlarını tehlikeye atarak İngiltere'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin, Fransa'nın "ırkçı" olduğuna ve o ülkede "işkenceye" maruz kalabileceklerine inandıklarını söyledi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Patel, Muhafazakar Partiden milletvekilleriyle telekonferans görüşmesinde küçük botlarla Manş Denizi'nde tehlikeli yolculuğa çıkan düzensiz göçmenlerin sayısındaki artıştan derin endişe duyduklarını dile getirdi.

Görüşmeye katılan milletvekilinin Sun gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Patel'e göçmenlerin Fransa'yı neden terk etmek istedikleri soruldu.

Patel, İngiltere'ye ulaşan göçmenlerin, Fransa'nın "ırkçı" olduğuna ve o ülkede "işkenceye" maruz kalabileceklerine inandıklarını ancak göçmenlerin ileri sürdüğü bu gerekçelere katılmadığını söyledi.

Haberde ismi açıklanmayan başka bir milletvekili de telekonferans görüşmesinde Patel'in "Fransızların ırkçı olduğuna inandığına" dair izlenim bıraktığını belirtti.

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