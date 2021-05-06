  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
AK Partili isimden Adana Demirspor açıklaması: İftiralara rağmen...
Salih Uçan'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması
AK Parti'nin reklam filmi CHP'yi çıldırttı
Dünya İngiltere, Fransa'yla yaşanan balıkçılık sorunu nedeniyle Jersey adasına iki donanma gemisi gönderdi
Dünya

İngiltere, Fransa'yla yaşanan balıkçılık sorunu nedeniyle Jersey adasına iki donanma gemisi gönderdi

İngiliz hükümeti, balıkçılık konusunda Fransa'yla sorun yaşayan İngiltere'ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 09:20:00 -
İngiltere, Fransa'yla yaşanan balıkçılık sorunu nedeniyle Jersey adasına iki donanma gemisi gönderdi

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, HMS Severn ve HMS Tamar gemilerinin deniz güvenliği devriyesi icra etmek için Jersey'e gönderildiği ve bunun "ihtiyati bir önlem" olduğu belirtildi.

İngiliz basını, gemilerin İngiltere'ye yaklaşık 85 mil uzaklıktaki adaya perşembe günü varmasının beklendiğini yazarken, Başbakan Boris Johnson'ın Jersey Başbakanı John Le Fondre ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile görüştüğü ve adaya olan "sarsılmaz desteğinin" altını çizdiği ifade edildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın görüşmede Jersey ile Fransa arasında balıkçılık sorununda acilen diyaloğa ihtiyaç olduğunu söylediği belirtildi.

Bir ablukanın tamamen haksız olacağını kaydeden Johnson'ın, önlem olarak İngiltere'nin durumu izlemek için iki devriye gemisi göndereceği, İngiltere ve Jersey hükümetlerinin bu konuda yakın çalışmaya devam edeceğini vurguladığı aktarıldı.

Fransa tehdit etmişti

Sorun, Jersey'nin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı.

Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'nin paylaşımı küfürbaz Barbaros'u kudurttu
Siyaset

AK Parti'nin paylaşımı küfürbaz Barbaros'u kudurttu

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaştığı ve CHP'nin yalanlarını konu alan video bu topraklarla barışık olmayan ve birçok kez bu vatan..
Kardeş ülke, Yunanistan'daki büyükelçilik binasını kapattı
Dünya

Kardeş ülke, Yunanistan'daki büyükelçilik binasını kapattı

Özbekistan, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki büyükelçiliği kapatarak İsveç'te yeni bir büyükelçilik açma kararı aldı.
Trump'tan sert tepki: Radikal solcu ruh hastaları
Dünya

Trump'tan sert tepki: Radikal solcu ruh hastaları

ABD eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasını "rezalet ve utanç" olarak nitelendirdi. Trump, "Radikal solcu ruh has..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay