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Dünya İngiltere eski başbakanı Boris Johnson Pegasus’un ekonomi sınıfıyla İstanbul’a uçtu
Dünya

İngiltere eski başbakanı Boris Johnson Pegasus’un ekonomi sınıfıyla İstanbul’a uçtu

Eski İngiltere Başbakanı Borus Johnson, Pegasus Havayolları tarifeli seferinin ekonomi sınıf koltuğunda Londra'dan İstanbul'a uçtu.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 11:32:00 -
İngiltere eski başbakanı Boris Johnson Pegasus’un ekonomi sınıfıyla İstanbul’a uçtu

Eski İngiltere Başbakanı Borus Johnson, Pegasus Havayolları tarifeli seferinin ekonomi sınıf koltuğunda Londra'dan İstanbul'a uçtu.

İngiltere eski başbakanı Boris Johnson, Pegasus ‘un tarifeli seferiyle İstanbul’a geldi.

Johnson’ın İstanbul seyahatine dair bir fotoğrafı Emel Akçalı isimli Twitter kullanıcı paylaştı.

kçalı fotoğrafa “Lüks yaşayan politikacılarımıza örnek olmalı” notunu ekledi.

Johnson, İstanbul’un ardından İklim Zirvesi için Mısır’a gidecek.

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