İngiltere eski başbakanı Boris Johnson Pegasus’un ekonomi sınıfıyla İstanbul’a uçtu
Eski İngiltere Başbakanı Borus Johnson, Pegasus Havayolları tarifeli seferinin ekonomi sınıf koltuğunda Londra'dan İstanbul'a uçtu.
Eski İngiltere Başbakanı Borus Johnson, Pegasus Havayolları tarifeli seferinin ekonomi sınıf koltuğunda Londra'dan İstanbul'a uçtu.
İngiltere eski başbakanı Boris Johnson, Pegasus ‘un tarifeli seferiyle İstanbul’a geldi.
Johnson’ın İstanbul seyahatine dair bir fotoğrafı Emel Akçalı isimli Twitter kullanıcı paylaştı.
kçalı fotoğrafa “Lüks yaşayan politikacılarımıza örnek olmalı” notunu ekledi.
Johnson, İstanbul’un ardından İklim Zirvesi için Mısır’a gidecek.