İngiltere ekonomisinde sürpriz daralma!

İngiltere ekonomisinin Nisan ayında, bir yılı aşkın süredir olan en keskin aylık küçülmeyi kaydetmesi, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte daralma riskini artırdı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, gayri safi yurtiçi hasıla Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüş kaydetti. Mart ayında bu oran yüzde 0,1 olarak gerçekleşmişti. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 0,1’lik bir büyüme yönündeydi.

Hane halkı, yüksek enflasyona rağmen dayanıklılık belirtileri gösterdi.

Tüketiciye yönelik sektörler, perakende satışlardaki güçlü artışın öncülüğünde ayda yüzde 2,6 büyüdü.