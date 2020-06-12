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Ekonomi

İngiltere ekonomisinde rekor küçülme

İngiltere ekonomisi, Nisan ayında yüzde 20.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:44:25 -
İngiltere ekonomisinde rekor küçülme

İngiltere ekonomisi, Nisan ayında yüzde 20.4 ile rekor seviyede daraldı. Söz konusu daralmanın, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını öncesi yaşanan en sert düşüşten 10 kat daha büyük olduğu ifade edildi.


İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisinin bir önceki aya göre Nisan ayında yüzde 20.4 küçüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Nisan ayındaki düşüş, İngiltere’nin şimdiye kadar gördüğü en büyük düşüş" ifadeleri kullanıldı. Daralmanın, 2008-2009 yılları arasındaki ekonomik gerilemenin tamamında görülen düşüşten 3 kat daha büyük ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını öncesi en sert düşüşten ise 10 kat daha büyük olduğu belirtildi. Ekonominin 3 aylık bazda ise yüzde 10.4 daraldığı ifade edildi.


İngiltere’de Covid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan karantina uygulamasının tam olarak uygulandığı ilk ay, Nisan ayıydı.

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