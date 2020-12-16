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Dünya İngiltere duyurdu: Kanıtlar inandırıcı ve rahatsız edici
Dünya

İngiltere duyurdu: Kanıtlar inandırıcı ve rahatsız edici

İngiliz hükümeti yaptığı açıklamada, "Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığına dair kanıtlar inandırıcı." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:31:00 -
İngiltere duyurdu: Kanıtlar inandırıcı ve rahatsız edici

İngiliz hükümeti, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yüz binlerce Uygur Türkü'nü zorla çalıştırdığına dair kanıtların inandırıcı olduğunu bildirerek firmaların tedarik zincirlerinde buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, bazı giyim markalarının zorunlu işçiliğin görüldüğü bölgelerde yetiştirilen pamuğu dolaylı yoldan tedarik ettiğine ilişkin çıkan haberler hususunda parlamentoda değerlendirme yaptı.

Sincan ve Çin'in diğer bölgelerinde Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığına dair kanıtların inandırıcı olduğunu ve bu yöndeki haberlerin giderek arttığını kaydeden Adams, "Bu durum, İngiltere hükümeti için oldukça rahatsız edici." ifadelerini kullandı. Adams, firmaların tedarik zincirlerinde zorla çalıştırılma olmadığını temin etmeleri gerektiğini de vurguladı.

BBC'nin Çin hükümetine ait resmi raporlar ve yerel haberlere dayandırdığı dünkü haberinde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yüz binlerce kişinin pamuk tarlalarında zorla çalıştırıldığı bildirilmişti.

Dünyaca ünlü firmalar "zorunlu çalıştırma" sebebi ile pamuk almayı durdurmuştu.

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