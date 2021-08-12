İngiltere duyurdu! Bölgeye askerlerini gönderiyor

İngiltere, İngilizleri tahliye etmek amacıyla Afganistan’a 600 asker göndereceğini duyurdu.

Afganistan'da Taliban ile hükümet üyeleri arasındaki çatışmalar devam ederken, ülkeden de büyük bir göç dalgası başladı. Ancak çatışmalar nedeniyle riskli olan bölgedeki diğer ülke vatandaşları da çıkış yolunu arıyor.

ABD, Almanya ve İngiltere çeşitli nedenlerden dolayı Afganistan'da bulunan vatandaşlarının ülkelerine geri dönmesi ve bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

600 askerini gönderecek

İngiltere Büyükelçiliği İngiliz vatandaşlarından, böyle kriz döneminde yardım beklememelerini ve en kısa zamanda Afganistan'ı terk etmelerini istedi. Açıklamada, güvenlik tehditleri nedeniyle büyükelçilik personelinin de başkent Kabil dışına seyahat etmemesi uyarısı yapıldı.

İngiltere, İngilizleri tahliye etmek amacıyla Afganistan’a 600 asker göndereceğini duyurdu.