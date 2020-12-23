İngiltere duyurdu! Bir mutasyon haberi daha
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Birleşik Krallık'ta koronavirüsün yeni bir varyantının daha tespit edildiğini duyurdu.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Birleşik Krallık'ta koronavirüsün yeni bir varyantının daha tespit edildiğini açıkladı. Bakan Hancock iki vakanın Güney Afrika'dan seyahat edenlerle temaslı olduğunu bildirdi.
Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Bakan Hancock, tespit edilen iki mutasyonu "kaygı verici" olarak nitelendirdi.
Hancock koronavirüsün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.