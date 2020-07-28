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Aktüel

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-28 21:59:20 -
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerinin durumuna ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler değerlendirilirken, Hong Kong'da eylülde yapılacak yasama konseyi seçimleri ve Uygur Türklerine karşı uygulanan insan hakları ihlalleri konuları ele alındı.

Görüşmede, İngiltere'nin Çin ile olumlu ve yapıcı ilişkileri sürdürmek ve Başbakan Boris Johnson'un acil sorunlar karşısında Beijing ile iş birliğini devam ettirmek istediği kaydedildi.

Raab, Uygur Türklerine uygulanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması için Çin'in yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunurken, eylülde Hong Kong'da düzenlenecek yasama konseyi seçimlerini yakından takip edeceklerini söyledi.


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