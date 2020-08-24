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Aktüel İngiltere Dışişleri Bakanı: "İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakını askıya alması Orta Doğu'da barış için önemli"
Aktüel

İngiltere Dışişleri Bakanı: "İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakını askıya alması Orta Doğu'da barış için önemli"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:51:04 -
İngiltere Dışişleri Bakanı: "İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakını askıya alması Orta Doğu'da barış için önemli"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrail’in Batı Şeria’nın ilhakını askıya almasının Orta Doğu'da barışın sağlanması için "önemli bir adım" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Raab'ın bu hafta İsrail ve işgal altındaki Filistin'e bir ziyaret gerçekleştireceği duyurulurken, ziyarette İsrail-Filistin diyaloğunun yeniden başlaması, kalkınma, ticaret ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularında daha geniş iş birliğinin ele alınacağı bildirildi.

Raab'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, “Raab, İsrail ziyaretinde, İsrail’in güvenliğine, iki ülke arasındaki güçlü ve kalıcı ilişkilere bağlılığı vurgulayacak. Ziyaret, Birleşik Krallık'ın bölgede barışın teşviği için ihtiyaç duyulan bir anlaşma olarak memnuniyetle karşıladığı Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi anlaşmasının ardından yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

"İsrail’in Batı Şeria'nın ilhakını askıya alması Orta Doğu'da barış için önemli bir adım." ifadesini kullanan Dominic Raab, İsrail ve Filistin yönetimi arasındaki kalıcı barışın ve müzakerelerin bu yeni dinamik üzerine inşa edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

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