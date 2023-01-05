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Spor

İngiltere devi de artık Arda'nın peşinde! Bakalım şimdi ne olacak?

Daha önce Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Leicester City bu sefer de Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 16:17:00 -
İngiltere devi de artık Arda'nın peşinde! Bakalım şimdi ne olacak?

Daha önce Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Leicester City bu sefer de Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü.

Premier Lig'de kötü günler geçiren ve 18 haftada 17 puan toplayan Brendan Rodgers'ın Sarı Lacivertli yeteneği çok istediği öğrenilirken, transferde PSV ve Ajax'ın da devrede olması üç kulübü birbirine düşürmüş durumda.

Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili olarak transfer iddialarına her gün bir yenisi ekleniyor..

Arda Güler'e hem İngiltere hem de Hollanda'dan yeni bir talip çıktığı gündeme geldi..

İddiaya göre; Ajax'ın ardından PSV Eindhoven da Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçti..

Takvim'e göre; Hollanda'dan PSV'ye yakın kaynaklar Arda Güler ile ilgili transfer haberlerine geniş yer ayırdı..

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.. Genç yıldız Fenerbahçe A takımıyla toplam 29 maça çıktı.. Bu maçlarda 6 gol ve 6 asist üretti..Arda Güler için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor..

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