İngiltere de Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşılarını tanıdı! Artık karantina olmayacak

BBC'nin haberine göre, İngiltere Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşılarını tanıma kararı aldı. Açıklama, İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ten geldi.

İkinci aşının üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor

İngiliz Bakan, uygulamanın 11 Ekim 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını söyledi. Açıklamaya göre, Türkiye'den İngiltere'ye gitmeden son 10 gün boyunca kırmızı listeye alınmış ülkeleri ziyaret etmemiş olma şartı da aranacak. Ülkeye seyahat ederken tam aşılı sayılabilmek için ikinci aşının üzerinden en az 14 gün geçmiş olması gerekiyor.

İngiltere, ülkemizi 22 Eylül'den itibaren geçerli olacak şekilde kırmızı listeden çıkarmıştı. Böylece Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edenlerin 10 gün boyunca otel karantinasına girip 2 bin 285 sterlin ödemesine gerek kalmamıştı. İngiltere hükümeti, bu karara rağmen Türkiye'nin aşı sertifikasını tanımamıştı.