İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin ve Orta Doğu’yu görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemleri, İran'daki durum ve Orta Doğu barış süreci ile serbest ticaret anlaşması konularını görüştü.Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Johnson, Pompeo ile Londra’da bir araya geldi.Görüşmede ikili, geleceğin teknolojileri konusunda ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan oluşan "5 Göz" ülkelerinin birlikte çalışmasının önemi üzerinde durdu.Ayrıca görüşmede, Çin'in Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemleri, İran'daki durum ve Orta Doğu barış süreci gibi ortak küresel güvenlik ve dış politika konuları ele alındı.Bunun yanında Johnson ve Pompeo, "her iki ülkenin ekonomisine fayda sağlayacak" güçlü bir serbest ticaret anlaşmasını müzakere etme konusundaki taahhütlerini yineledi.Pompeo’nun, mevkidaşı Dominic Raab ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.- Huawei anlaşmazlığı çözüldüİngiltere, ABD’nin itirazına rağmen geçen sene Çin firması Huawei ürünlerinin ülkenin 5G altyapısında kullanılmasına karar vermişti. Ancak İngiltere, yakın zamanda bu karardan geri adım atarak Huawei ürünlerinin cep telefonunu operatörleri tarafından kullanımını yasaklamıştı.