İngiltere, Bangladeş'teki Arakanlılar için tamı tamına 3,7 milyon dolarlık yardım yapacak ortaya çıktı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Philip Barton, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya 2 günlük ziyarette bulundu.

Barton, temasları sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Arakanlı mülteciler için yaklaşık 3,7 milyon dolar değerindeki yeni insani yardım yapacağını söyledi.

Yardım sayesinde Cox's Bazar ve Bhasan Char'daki mültecilerin sağlık hizmetlerine ve yemek yapabilmeleri için kullandıkları yakıtlara erişim sağlayabileceğini belirten Barton, yeni desteğin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

Barton, Arakanlıların zorla evlerinden edilmesinin üstünden yıllar geçtiğini vurgulayarak, mültecilerin "güvenli ve onurlu şekilde Myanmar'a dönmelerini sağlayacak uzun vadeli çözüm için baskı yapmaya devam ettiklerini" ifade etti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

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Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.