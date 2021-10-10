İngiltere aşılı Türklere karantinayı kaldırdı

Güncellenen seyahat listesine göre, Türkiye dahil 37 ülke, İngiltere’ye seyahat için onaylanmış Kovid-19 aşı belgesine sahip ülke ve bölgeler listesine eklendi. Tam aşılanmış sayılabilmek için İngiltere’ye gitmeden en az 14 gün önce Oxford/AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna ve Janssen aşılarından herhangi birinin çift dozunun yaptırılmış olması gerekiyor. Değişiklik, 11 Ekim pazartesi günü İngiltere saatiyle 04.00’ten itibaren yürürlüğe girecek. Böylelikle, bu ülkelerden İngiltere’ye giden çift doz aşılılar 10 gün ev karantinasından muaf tutulacak. İngiltere, Türkiye’yi 17 Eylül’de seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmıştı.