İngiltere, Afganistan'a asker gönderiyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kabil'deki tahliyelere yardımcı olması amacıyla 200 askerin daha Afganistan'a gönderileceğini, ihtiyaç olması durumunda ise daha fazla askerin konuşlandırılacağını açıkladı. Böylelikle İngiltere'nin, bugün açıklanan 200 askerin yanı sıra bölgede daha önce konuşlandırılan 100 asker ve 13 Ağustos'ta gönderileceği aktarılan 600 askerle birlikte, tahliyelerde 900 askeri görev yapacak.

"Herkes, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirme hızı ve ölçeğine şaşırdı"

Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle, dün gece yurt dışındaki tatilinden ülkesine dönen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Başbakan Boris Johnson'ın başkanlığında düzenlenen Acil Durum Kabine Toplantıları (COBRA) kapsamında Afganistan'daki durumun ele alınmasının ardından basına konuştu.

Raab, toplantıda, Afganistan'daki İngiliz vatandaşları ile kendileri için çalışan Afganların tahliye edilmesi çabalarına odaklanıldığını belirtti.

Yarın sabah erken saatlerde 150 İngiliz vatandaşının Kabil'den İngiltere'ye getirileceğini vurgulayan Raab, ilerleyen günlerde de 350 İngiliz ve Afgan vatandaşının daha getirileceğini kaydetti.

Öte yandan İngiltere'nin Afganistan'dan kaç mülteci kabul edeceğini açıklamaktan kaçınan Raab, şu ifadeleri kullandı:

"Bence herkes, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirme hızı ve ölçeğine şaşırdı ve bu hepimizin öğrenmesi gereken bir ders. Ama gerçek şu ki; şu anda önemli olan, İngiliz vatandaşlarını çıkarmaya, İngiltere'ye bu kadar sadık hizmet etmiş olanları çıkarmaya odaklanmak ve 20 yılda elde ettiğimiz kazanımların kaybolmadığından emin olmak."