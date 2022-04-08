İngiltere, 8 nükleer santral inşa edecek

Hükümetten yapılan açıklamada, yönetime bağlı yeni bir nükleer planlama biriminin kurulduğu (Great British Nuclear) ve yeni projelerin acilen gündeme alınarak finanse edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Bu kapsamda kullanılması için hükümetin yaklaşık 120 milyon sterlin yeni kaynak ayıracağı aktarılan açıklamada, “10 yıl içinde mümkün olan en kısa sürede bir dizi projeyi ilerletmek için çalışacağız” denilerek artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla ülkede 8 yeni nükleer reaktörün inşa edileceği belirtildi.