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Dünya İngiltere, 8 nükleer santral inşa edecek
Dünya

İngiltere, 8 nükleer santral inşa edecek

İngiliz hükümeti, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla 8 yeni nükleer reaktörün inşa edileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 13:06:00 -
İngiltere, 8 nükleer santral inşa edecek

Hükümetten yapılan açıklamada, yönetime bağlı yeni bir nükleer planlama biriminin kurulduğu (Great British Nuclear) ve yeni projelerin acilen gündeme alınarak finanse edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Bu kapsamda kullanılması için hükümetin yaklaşık 120 milyon sterlin yeni kaynak ayıracağı aktarılan açıklamada, “10 yıl içinde mümkün olan en kısa sürede bir dizi projeyi ilerletmek için çalışacağız” denilerek artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla ülkede 8 yeni nükleer reaktörün inşa edileceği belirtildi.

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