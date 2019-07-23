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İngiltere, 250 askerini Afrika ülkesi Mali'ye gönderiyor

250 İngiliz askeri, 2020 başında BM barışı koruma misyonuna destek kapsamında Afrika ülkesi Mali'ye gidiyor.

23 Temmuz 2019 Salı 17:09
İngiltere, 250 askerini Afrika ülkesi Mali'ye gönderiyor

İngiltere, Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma misyonuna destek kapsamında Mali'ye asker gönderme kararı aldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 250 kişilik İngiliz kuvveti, Mali'de uzun vadeli, sürdürülebilir barışın sağlanması için BM misyonuna yardımcı olacak. Uzun vadeli keşif imkanı sağlayacağı belirtilen askerler, 2020 başında Mali'de göreve başlayacak.

Savunma Bakanı Penny Mordaunt da konuya ilişkin açıklamasında, "İngiliz askerleri, bölgedeki ortaklarımızla birlikte şiddet içeren aşırılık tehdidiyle mücadele ederek ve Mali'deki insan haklarını koruyarak barışı desteklemeye çalışacak." ifadesini kullandı.

Aşırıcı gruplar tarafından hedef alınabilirler

İngiliz basını ise Mali'ye asker gönderilmesini, "Afganistan'ın ardından İngiliz kuvvetleri için en tehlikeli görev" olarak nitelendirdi.

Askerlerin "dünyanın en fakir ve en tehlikeli ülkelerinden birinde iktidar için mücadele eden aşırıcı gruplar tarafından hedef alınacaklarının, perde arkasında kabul edildiği" ileri sürüldü.

Barış anlaşması, şiddeti sona erdiremedi

Fransa, ocak 2013'te aşırıcı ve ayrılıkçı gruplara karşı askeri harekat başlatmış, operasyonun bitmesine karşın 4 bin askeri Mali'de tutmaya devam etmişti. BM de daha sonra bölgede barışı koruma misyonu oluşturmuştu.

2015'te hükümet ve ayrılıkçı gruplar arasında imzalanan barış anlaşması, şiddeti sona erdirememişti.

Ülkede 2019'un başından bu yana 200 binden fazla kişi yerinden edilmiş, yaklaşık 600 kişi de çeşitli saldırılarda hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:09
  1. İngiltere
  2. Birleşmiş Milletler (BM)
  3. Mali
  4. asker sevkiyatı

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