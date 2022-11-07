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Gündem "İngilizlerle anlaştık" diyen Kılıçdaroğlu'nun referansı kim?
Gündem

"İngilizlerle anlaştık" diyen Kılıçdaroğlu'nun referansı kim?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'de görüşme yaptığını ve İngiliz yatırımcılarla anlaşma sağladığını açıklamıştı. Gazeteci Gaffar Yakınca, "İngilizler, neye güvenip de Kemal Bey'e 500 milyar Dolar verecekmiş? Kemal Bey, kimi referans göstermiş? SGK'yı "batıran" kendisini mi? Belediyeleri iflas ettiren CHP'li başkanlarını mı?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 22:13:00 -
"İngilizlerle anlaştık" diyen Kılıçdaroğlu'nun referansı kim?

"İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmelerinin olumsuz geçtiği iddialarını yalanladı.

"Kimi referans gösterecek?"

İngiliz foncuların yatırım teklifini kabul ettiğini ima eden CHP lideri, yeniden bir tartışmanın fitilini ateşledi. CNN Türk'te programa katılan gazeteci Gaffar Yakınca, bu yatırımcıların neye güvenerek yatırım yapacaklarını sordu.

"İngilizler, neye güvenip de Kemal Bey'e 500 milyar Dolar verecekmiş? Kemal Bey, kimi referans göstermiş? SGK'yı "batıran" kendisini mi? Belediyeleri iflas ettiren CHP'li başkanlarını mı? Seçim sonuçlarını bile bilgisayara girmeyi beceremeyen partisi CHP'yi mi?" diye soran Gaffar Yakınca, CHP liderinin bu yatırıma karşılık neyi teminat gösterdiğini sordu.

 

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Yorumlar

Yaşar

Kılıçdaroğlunun referansı allah

halit sen

k k kimde kedisine paravercekler neyine guvenecekler bir yetkisahibi deyil hangi gucenyi vercek hepsi yalandan ibret
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