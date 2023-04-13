İngilizlerin sterlini ve Suudi Arabistan'ın riyali: Ünlü analistin beklentisi! İşte serbest piyasa döviz kurları
İngiliz sterlini, ABD doları karşısında 10 ayın zirvesine çıktı. Altın, euro ve dolar kuru dışında İngilizlerin sterlini son dönemlerde çok konuşulan kolular arasında girdi. Monex Europe analisti Simon Harvey, "BoE'nin yeniden faiz artıracağını düşünmüyorum. Ancak bu göz ardı edilebilir bir risk değil, eğer veriler oldukça güçlü gelir ise faiz artırabilirler" dedi. Herkesi şok etti
İngiliz sterlini, ABD'de enflasyonun yavaşlamasının ABD dolarını zayıflatmasının ve BoE'nin faiz artırımına devam edeceği beklentilerinin etkisiyle ABD doları karşısında 10 ayın zirvesine çıktı.
Analistler İngiltere'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon ve perakende satış verilerini ve istihdam verisinin BoE'nin faiz konusunda alacağı karar üzerinde belirleyici olacağına dikkat çekiyorlar. Monex Europe analisti Simon Harvey, "BoE'nin yeniden faiz artıracağını düşünmüyorum. Ancak bu göz ardı edilebilir bir risk değil, eğer veriler oldukça güçlü gelir ise faiz artırabilirler" dedi.
İngiltere'de istihdam verisi 18 Nisan'da, enflasyon rakamları 19 Nisan'da ve perakende satışlar 20 Nisan'da açıklanacak.
BoE Para Politikası Komitesi 11 Mayıs'ta toplanacak.
Suudi Arabistan riyali veya riyal ismi ile anılan bu para birimi, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olarak kullanılmakta. Hac kura sonuçları veya ümre ziyaretleri yapacaklar tarafından ücretler gündemdeki yerini koruyor. geldi. İbadetlerini yerine getirecek vatandaşlar fiyat araştırmaları yapanlar için bilgiler...
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,3170
|19,3180
|19,3350
|19,3360
|Avro
|21,2430
|21,2440
|21,3710
|21,3720
|Sterlin
|24,0500
|24,1730
|24,1480
|24,2690
|İsviçre Frangı
|21,5270
|21,6340
|21,6940
|21,8030
|ANKARA
|ABD Doları
|19,2870
|19,3670
|19,3050
|19,3850
|Avro
|21,2030
|21,2830
|21,3310
|21,4110
|Sterlin
|23,9900
|24,2000
|24,0880
|24,2980
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