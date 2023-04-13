İngilizlerin sterlini ve Suudi Arabistan'ın riyali: Ünlü analistin beklentisi! İşte serbest piyasa döviz kurları

İngiliz sterlini, ABD'de enflasyonun yavaşlamasının ABD dolarını zayıflatmasının ve BoE'nin faiz artırımına devam edeceği beklentilerinin etkisiyle ABD doları karşısında 10 ayın zirvesine çıktı.

Analistler İngiltere'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon ve perakende satış verilerini ve istihdam verisinin BoE'nin faiz konusunda alacağı karar üzerinde belirleyici olacağına dikkat çekiyorlar. Monex Europe analisti Simon Harvey, "BoE'nin yeniden faiz artıracağını düşünmüyorum. Ancak bu göz ardı edilebilir bir risk değil, eğer veriler oldukça güçlü gelir ise faiz artırabilirler" dedi.

İngiltere'de istihdam verisi 18 Nisan'da, enflasyon rakamları 19 Nisan'da ve perakende satışlar 20 Nisan'da açıklanacak.

BoE Para Politikası Komitesi 11 Mayıs'ta toplanacak.

Suudi Arabistan riyali veya riyal ismi ile anılan bu para birimi, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olarak kullanılmakta. Hac kura sonuçları veya ümre ziyaretleri yapacaklar tarafından ücretler gündemdeki yerini koruyor. geldi. İbadetlerini yerine getirecek vatandaşlar fiyat araştırmaları yapanlar için bilgiler...

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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 19,3170 19,3180 19,3350 19,3360 Avro 21,2430 21,2440 21,3710 21,3720 Sterlin 24,0500 24,1730 24,1480 24,2690 İsviçre Frangı 21,5270 21,6340 21,6940 21,8030 ANKARA ABD Doları 19,2870 19,3670 19,3050 19,3850 Avro 21,2030 21,2830 21,3310 21,4110 Sterlin 23,9900 24,2000 24,0880 24,2980

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