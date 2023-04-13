Gram altın için ekonomistten ezber bozan olay tahmin, o rakam: Altının fiyatlarında tahminler! O tarihte şahlanacak

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın ekonominin merkezinde yer alırken alış satış verilerindeki denge merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yeni ve önemli tahminlerde bulundu.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki bu yükselişi ons altındaki yükselişe bağlıyor. Amerikan enflasyon verisinin beklentilerin altında açıklanması, iyimserliğin korunmasına neden oldu. Ayrıca Amerikan Merkez Bankası Fed'in faizleri artık arttırmayacağı beklentisi de yükselişi destekleyen faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlar, yükselişin devam edeceği yönünde tahminlerde bulunuyor.

YAZ AYLARINDA ALTIN FİYATLARI NASIL OLACAK?

İslam Memiş, yaz aylarında altın fiyatlarına yönelik tahminlerde bulundu. Yukarıda 2.050 direnç seviyesinin olduğunu belirten Memiş, yıl içinde yaz aylarında altın fiyatlarının 2.300 dolar seviyesine kadar yükseliş gösterebileceğini ifade etti. Merkez bankalarının faiz artırımlarını durdurması, jeopolitik risklerin artması ve bankacılık krizlerinin yükselişi destekleyebileceğini belirten Memiş, altının güvenli liman olarak yatırımcılar tarafından tercih edileceğini belirtiyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Kuyumcularda gram altın, 1.300 TL seviyesinden satışa sunuluyor. İslam Memiş, kısa vadede bir kâr satışı beklediğini belirterek, 1.960 dolar seviyesinde ons altın fiyatında alım fırsatı olabileceğini ifade ediyor. Haziran sonrasında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını sonlandırmasıyla gram altın fiyatlarının 1.400-1.500 lü rakamlara yükselebileceği yönünde tahminlerde bulunuyor.

ELİNDE ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Elinde altın bulunduranların dikkatli olmaları gerekiyor. İslam Memiş, altın fiyatlarında yeni rekorların ve yükselişlerin yolda olduğunu söylüyor. Bu nedenle, altın yatırımcılarından bozdurma konusunda acele etmemelerini tavsiye ediyor.

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ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN TAVSİYELER

Altın yatırımcıları için İslam Memiş'ten bazı tavsiyeler var. Gram altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceği yönünde tahminlerde bulunan Memiş, kısa vadede bir kâr satışı beklediğini ifade ediyor. Bu nedenle, altın yatırımcılarının, ons altın fiyatında yaşanacak olası bir düşüşü değerlendirerek alım yapmaları öneriliyor.

Ayrıca, altın yatırımcılarına, altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğu hatırlatılıyor. Bu nedenle, yatırımcıların fiyat hareketlerine takılmadan, uzun vadede kazanç elde etmek için sabırlı olmaları öneriliyor.

13 Nisan 2023 Perşembe gününe ilişkin anlık verilere bakıldığında yukarı yönlü ivme kaydettiği görülüyor. Peki; cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 1.172,65

SATIŞ: 1.247,65

ATA ALTIN

ALIŞ: 8.616,00

SATIŞ: 8.691,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 8.514,00

SATIŞ: 8.642,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 8.390,00

SATIŞ: 8.473,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 4.208,00

SATIŞ: 4.253,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 2.104,00

SATIŞ: 2.126,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.253,63

SATIŞ: 1.253,84

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