Akaryakıt fiyatları güncel (13 Nisan 2023): Akaryakıtta zam, indirim var mı? Benzin ve motorin piyasaları karışık!

Bugün Benzin ve Motorine İndirim veya Zam Var mı? Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, OPEC+'nın üretimde kısıntıya gitme kararının fiyatları yukarı iteceğini ifade etti. Öte yandan seçime sayılı günler kala döviz kurlarındaki sessiz yükselişin de akaryakıt fiyatlarına etkisi merak konusu oldu. 13 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Akaryakıtta zam, indirim var mı?

Geçtiğimiz hafta benzine gelen zammın ardından bu hafta da motorin grubuna zam geldi. Brent petroldeki hızlı fiyat artışını yakından takip eden araç sahipleri yeni bir zam haberi daha gelecek mi diye endişe ediyor. Brent petrol dünden bugüne hızla artarak bugün de 87 dolardan alıcı buluyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bugün akaryakıt fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik de beklenmiyor.

PETROL FİYATLARI AKARYAKITI ETKİLEYECEK!

Öte yandan Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçyev, Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin bu yıl artabileceğini belirterek, “Petrolümüze uyguladığımız indirim kademeli olarak azalıyor. Mart ayında Ural petrolünün varil başına fiyatı 50 dolardı, şimdi ise 60 dolar.” dedi.

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Kolıçyev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın, petrol gelirlerine ve yaptırımlar nedeniyle Ural petrolüne yönelik uyguladığı indirime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol fiyatlarına ilişkin tahmin yapmanın kolay olmadığını ifade eden Kolıçyev, “Şu anda petrol fiyatları artmış durumda. Petrolümüze uyguladığımız indirim kademeli olarak azalıyor.” diye konuştu.

Rus petrolüne yönelik indirimin azalması sayesinde petrol ve doğal gaz gelirlerinin de artabileceğini vurgulayan Kolıçyev, “Bu bağlamda, petrol ve gaz gelirlerinin kademeli olarak artacağı beklentisi için ön koşullar bulunuyor. Bunu şu anda bile görüyoruz. Mart ayında Ural petrolünün varil başına fiyatı 50 dolardı, şimdi ise 60 dolar. Bu 10 dolarlık fark, önemli bir değer.” ifadelerini kullandı.

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke, olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya’dan indirim talep ediyor.

AB ülkeleri de Aralık 2022’de, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Bu arada, Rusya Maliye Bakanlığı tarafından 7 Nisan’da yapılan açıklamada, ülkenin petrol ve doğal gaz gelirlerinin bu yılın ilk çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 45 azalarak 1,6 trilyon rubleye (yaklaşık 19 milyar dolar) gerilediği bildirilmişti.

İşte, 13 Nisan Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol, 13 Nisan Perşembe sabahı 87.12 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 87.33 dolardı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 22,42 TL

Motorinin litre fiyatı 21,09 TL

LPG litre fiyatı 10,22 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 22,46 TL

Motorinin litre fiyatı 21,15 TL

LPG litre fiyatı 10,53 TL

Benzinin litre fiyatı 22,83 TL

Motorinin litre fiyatı 21,50 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 22,81 TL

Motorinin litre fiyatı 21,58 TL

LPG litre fiyatı 10,29 TL

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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