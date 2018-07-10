İngilizlerin Erdoğan rahatsızlığı
Türkiye, yeni sistemle birlikte büyüme ve kalkınma hedeflerine emin adımlarla yürümeye başladı. İngilizler ise bu durumdan her zaman olduğu gibi rahatsız oldu. BBC, İngilizlerin Başkanlık Sistemi rahatsızlığını açığa vurdu.10 Temmuz 2018 Salı 18:08
Türkiye yeni döneme daha güçlü ve daha sağlam adımlarla basabilmek için yönetim sistemini değiştirdi. Daha kararlı bir meclis ile daha sağlma bir yönetimi uyum içinde demokrasi ile harmanlayıp istikrarı vadeden yeni sistem, İngilizleri huzursuz etti
BBC'nin canlı olarak takip gerçekleştirdiği Başkanlık yemin töreninde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden AK Saray diye bahsedildi.
AK SARAY İLE VURMAYA ÇALIŞIYORLAR
BBC "kullanım hakkı Cumhurbaşkanlığına, tapusu millete ait olan" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni AK Saray olarak lanse etti. Özellikle bir algı oluşturma ve tiye alma amacıyla yazılan bu başlıkta, hem törenden hem de yeni dönemdeki güçlü Türkiye'den Londra'nın rahatsızlık duyduğu açıkça görülebiliyor.
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