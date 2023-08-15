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Ekonomi İngilizlerden sürpriz Türkiye kararı! Hiç bu kadar olması beklenmiyordu
Ekonomi

İngilizlerden sürpriz Türkiye kararı! Hiç bu kadar olması beklenmiyordu

Yeniakit Publisher
2023-08-15 08:14:00 -
İngilizlerden sürpriz Türkiye kararı! Hiç bu kadar olması beklenmiyordu

Seyahat şirketi On The Beach verilerine göre, İngiliz turistlerin Türkiye'ye olan seyahatleri hiç olmadığı kadar artmaya başladı.

Seyahat şirketi On The Beach verilerine göre, İngiliz vatandaşların yaz tatilleri için Türkiye ve Mısır’a olan talepleri Covid-19 öncesindeki 2019’a göre iki katından fazla arttı.

Uçuş sayısı etkili oldu

Bloomberg’de yer alan habere göre; On The Beach uçuş kapasitesindeki keskin artışın Türkiye’ye tatil talebindeki artışı da tetiklediğini söyledi.

2019’a kıyasla Türkiye gelen yolcu sayısı 1,2 milyon artarken 2025’e kadar 1,6 milyonluk artışın yaşanması ve toplam 5 milyona yolcu saysına ulaşılması bekleniyor.

Heathrow Havalimanı cuma günü yaptığı duyuruda, 73 binden fazla kişinin Türkiye’ye uçmasıyla temmuzda Türkiye’ye yapılan uçuşların şimdiye kadarki en yoğun ay olduğunu kaydetti.

Havayolu Jet2.com ise geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye uçuş programının 2018’e oranla üç katından daha fazla olduğunu açıkladı.
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Tercih Antalya

On The Beach müşterileri arasında en popüler Türk lokasyonu Antalya olurken Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada ise Mısır rezervasyonlarında başı çekiyor.

Türkiye, şirketin yaz tatili için genel olarak en çok rezerve edilen üçüncü destinasyonu oldu.

İlk sırada Kanarya Adaları yer alırken, ikinci sırada ise İspanya yer aldı.

“Sıralarını düğümler halinde yükseltiyorlar"

On the Beach’in baş müşteri sorumlusu Zoe Harris, Türkiye ve Mısır’ın dikkat çeken iki destinasyon olduğunu söyledi.

Harris, Türkiye ve Mısır’a yönelik yaptığı açıklamada “Sıralarını düğümler halinde yükseltiyorlar. Bu iki destinasyonun yükselmeye devam etmesini ve gelecek yıl Kanarya Adaları’ın zirvesi için mücadele etmesini bekliyoruz” dedi.

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