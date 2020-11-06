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Dünya İngilizler'den dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya Devlet Başkanı Putin, Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacak
Dünya

İngilizler'den dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya Devlet Başkanı Putin, Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacak

İngiliz medyası, 68 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin’in Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını öne sürdü. İddia dünya gündemine bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:13:00 - 2020-11-06 10:19:57
İngilizler'den dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: Rusya Devlet Başkanı Putin, Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacak

İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürüldü.

Hastalık belirtisi sağ kolundan çıktı

Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği, iddia edildi.

Putin hakkında geçtiğimiz yıllar, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi.

Yapılan incelemelerde, Putin’in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor.

Rus medyası RT'ye göre ise, hafta başında Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı.

RT'de yer alan habere göre, tasarısının “Rusya’da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti” olarak yorumlandı.

 

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