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İngilizler'den Cenk'e özel beste!

Dün Huddersfield filelerini havalandıran takımının galibiyetine büyük katkı yapan Cenk Tosun'a Everton taraftarları özel bir beste hazırladı.

29 Nisan 2018 Pazar 14:23
İngilizler'den Cenk'e özel beste!

Beşiktaş'tan devre arasında Everton'a gitmesine rağmen kısa sürede sergilediği başarılı performansla büyük beğeni kazanan Cenk için yazılan şarkının sözleri ise şu şekilde:

Come on over to my place

(Haydi yerime gel)

Hey Cenk, we're having a party 

(Hey Cenk, parti düzenliyoruz)

We've got Cenk Tosun and we f*****g love him when he's scoring goals for Everton

(Bizim Cenk'imiz var ve onu Everton için gol attığında çok seviyoruz)


(Haber7)
Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 14:23
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