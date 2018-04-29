İngilizler'den Cenk'e özel beste!
Dün Huddersfield filelerini havalandıran takımının galibiyetine büyük katkı yapan Cenk Tosun'a Everton taraftarları özel bir beste hazırladı.29 Nisan 2018 Pazar 14:23
Beşiktaş'tan devre arasında Everton'a gitmesine rağmen kısa sürede sergilediği başarılı performansla büyük beğeni kazanan Cenk için yazılan şarkının sözleri ise şu şekilde:
Come on over to my place
(Haydi yerime gel)
Hey Cenk, we're having a party
(Hey Cenk, parti düzenliyoruz)
We've got Cenk Tosun and we f*****g love him when he's scoring goals for Everton
(Bizim Cenk'imiz var ve onu Everton için gol attığında çok seviyoruz)
(Haber7)
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