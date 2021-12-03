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Gündem İngilizler, 'tokatçı Nusret'ten kaçıyor
Gündem

İngilizler, 'tokatçı Nusret'ten kaçıyor

"Sosyete kasabı" Nusret Gökçe, yine İngiltere’nin gündeminde. Daha önce başkent Londra’da açtığı restoranın uçuk fiyatlarıyla çok konuşulan Gökçe, The Sun gazetesinde manşet oldu. İngiliz The Sun gazetesi, bir çiftin, yemek yemek için Türkiye’ye uçtuğunu, yemek, tatil ve uçak bileti dahil yapılan ödemenin Nusret’in Londra şubesinde yemek yemekten daha ucuz olduğunu belirledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:58:00 -
İngilizler, 'tokatçı Nusret'ten kaçıyor

"Sosyete kasabı" Nusret Gökçe, yine İngiltere’nin gündeminde. Daha önce başkent Londra’da açtığı restoranın uçuk fiyatlarıyla çok konuşulan Gökçe The Sun gazetesinde manşet oldu. İngiliz The Sun gazetesi, bir çiftin, Nusret’te yemek yemek için Türkiye’ye uçtuğunu, yemek, tatil ve uçak bileti dahil yapılan ödemenin Nusret’in Londra şubesinde yemek yemekten daha ucuz olduğunu belirledi.

Londra’daki Nusr-Et restoranında altın kaplama tomahawk bifteği 1.450 sterlinlik (yaklaşık 26 bin TL) fiyatıyla gündemden düşmemişti.  The Sun, yemek yorumcuları Fahd ve Nashwa, bunun yerine Nusret’in anavatanı Türkiye’ye bir gezi yaparak “soyulmaktan” kaçındıklarını yazdı.

Yemek yazarı ikili, Nusret’in Etiler’deki restoranına giderken, burada yalnızca 110 sterline (2 bin TL) Tomahawk bifteği ve yan ürünleri yedi. Gezi videosu kısa sürede 750 binden fazla kişi tarafından izlenirken, on binlerce yorum ve beğeni aldı. Türkiye’ye gelen yemek eleştirmenleri, “Yemekler harikaydı, tüm bu sürece değer” açıklamasını yaptı.

‘Londra'da tek bir öğünden daha ucuz’

İkili, “Türkiye’ye kadar seyahat etmenin, tatil yapmanın, Nusret’te yemek yemenin, geri uçmanın daha ucuz olduğunu anladık ve yine de Londra restoranında tek bir öğün yemekten daha ucuza halettik” dedi. İkili sözlerini, “Londra şubesinde binler harcayacak gücümüz olsa yapardık ama yapamadığımıza göre İstanbuldayız!” ifadeleriyle sürdürdü.

 

 

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