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Galatasaray, eski futbolcusu Alex Telles ile ilgileniyor. Şu anda Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Alex Telles, Manchester United tarafından gözden çıkarıldı. Galatasaray'ın oyuncuya verdiği şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi vaatleri transferi mümkün kılıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 21:26:00 -
İngilizler resmen duyurdu! Cim-Bom eski yıldızını alacak mı?

Galatasaray, eski futbolcusu Alex Telles ile ilgileniyor. Şu anda Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Alex Telles, Manchester United tarafından gözden çıkarıldı. Galatasaray'ın oyuncuya verdiği şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi vaatleri transferi mümkün kılıyor.

Genç yaşlarında Galatasaray'a transfer olan ve Türkiye'deki başarılı performansı ile daha büyük kulüplerde oynama şansı yakalayan Alex Telles, Avrupa macerasında tam olarak aradığını bulamadı ve kulübü Manchester United tarafından gözden çıkarıldı! Türkiye'ye ilk geldiği döneme göre oldukça tecrübeli olan sol bek için Şampiyonlar Ligi vaadi veriliyor. Akşam'a göre; oyuncunun da hem eski takımına hem de Şampiyonlar Ligi'ne olumlu baktığı söyleniyor.

Süper Lig'de şampiyonluk planları yapan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını yürütüyor. Aslan, Manchester United'dan eski oyuncusu Alex Telles'i transfer etmek istiyor.

İngiliz basınından Team Talk, Manchester United'ın Alex Telles ile yollarını ayıracağını ve Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız ile ilgilendiğini yazdı.

Bu sezon şampiyon olmak ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray, sol bek pozisyonunu Alex Telles ile güçlendirmek istiyor.
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Ayrıca 30 yaşındaki oyuncu da Şampiyonlar Ligi faktörü sebebi ile transfere olumlu yaklaşıyor.

Kiralık olarak İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen Alex Telles, bu sezon 23 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

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