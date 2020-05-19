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İngilizler müzeleri evden çıkmadan geziyor

İngiltere’de halk, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan müzeleri evden çıkmadan online olarak gezebiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:17:44 -
İngilizler müzeleri evden çıkmadan geziyor

İngiltere’de halk, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan müzeleri evden çıkmadan online olarak gezebiliyor.


Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında pek çok ülkede olduğu gibi İngiltere’de de müzeler kapatılmıştı. Ülkede bazı müzeler online ziyarete açıldı. Geliştirilen yöntemle, İngiliz halkı evlerinden bir adım atmadan müzeleri gezebiliyor.


Londra’da bulunan Ulusal Portre Galerisi, yıllık BP Portre Ödülü prıgramını bu yıl online olarak düzenliyor. Galeri, ziyaretçilere web sitesinde sanal bir sergi sunuyor. Duvarlardaki eserleri inceleyen ziyaretçiler, tablolar hakkında da bilgi alabiliyor.



British Museum- Google işbirliği


Öte yandan dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan British Museum, ziyaretçilerine online sergi sunmak için Google ile işbirliği yaptı. Uygulaması sayesinde, insanlar sanal bir deneyim ile tüm müzeyi gezebiliyor.

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