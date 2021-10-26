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10 büyükelçi bile durdu ama bizimkiler hala kıvırtıyor
Gündem İngilizler manşetten duyurdu: Erdoğan geri adım attırdı
Gündem

İngilizler manşetten duyurdu: Erdoğan geri adım attırdı

George Soros'un Türkiye temsilcisi Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını isteyerek Türkiye'ye emir vermeye kalkan 10 büyükelçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen adam" çıkış sonrası peş peşe geri adım attı. Yaşanan bu gelişme İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 19:26:00 -
İngilizler manşetten duyurdu: Erdoğan geri adım attırdı

Geçtiğimiz günlerde, Gezi olayları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan iş adamı Osman Kavala'ya ilişkin çağrı yapan 10 büyükelçilik, birer birer geri adım atıyor.

Skandal Osman Kavala çağrısı sonrası Dışişleri Bakanlığı hızla devreye girerek, büyükelçileri bakanlığa çağırmıştı. Çağrının, Türk yargısına ve içişlerine müdahale olduğu belirtilerek kınama yapılmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini, "Bunları en kısa sürede istenmeyen adam ilan etme işini halledeceksiniz dedim" sözleri ile duyurmuştu. Erdoğan, "Burası kabile devleti değil. Ya anlayacaklar ya da terk edecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Eskişehir'de yaptığı konuşmada, büyükelçilerden gelen hadsiz çağrıya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu nasıl terbiyesizliktir, siz burayı neresi zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası bir kabile devleti değil, anlı şanlı Türkiye. Burada Dışişleri'ne gelip de talimat veremezsiniz. Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan'ın resti sonrası büyükelçiliklerden peş peşe geri adımlar geldi.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder" denildi.

Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Danimarka, Almanya ve Fransa'dan da benzer açıklamalar gelirken büyükelçiliklerin geri adımı, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. BBC, büyükelçiliklerin geri adım atmasında, Başkan Erdoğan'ın çıkışının etkili olduğunu vurguladı.

"Erdoğan'ın hamlesi yeni bir krizi engelledi"

BBC, haberinde "Türkiye ile ABD dahil 10 Batılı ülke arasındaki gerilim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan edeceğini duyurmasından sonra azaldı" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın sınır dışı edilmelerini talep etmesinin ardından konuya müdahil olan ülkelerin açıklamalarını geri çektiğini vurgulayan BBC, Erdoğan'ın bu hamlesinin Batılı güçlerle yeni bir diplomatik krizi engellediğini söyledi.

Erdoğan'ın danışmanının konuya ilişkin açıklama yaptığını duyuran BBC, Erdoğan'ın bu geri adımı memnuniyetle karşıladığını ve sorunun neredeyse çözüldüğünü söylediğine de yer verdi.

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