İngilizler gece hayatından uzaklaşıyor...

İngiltere'de Aralık 2014'ten bu yana 1924 gece kulübü sayısı 1130'a kadar indi. Yüzde 40'ı aşan bir oranda kapanmaların yaşanmasının pek çok nedeni var..

Her ne kadar birileri İngilizlerin hoppa yaşamdan uzaklaşmasını artan elektrik ve doğalgaz maliyetlerine bağlasa da enerji sorunu son bir yıldır var.

Oysa 2014 yılında ülkede 1924 gece kulübü varken bu sayı hızla azalıyor.

Tahminlere göre 2030 yılında tüm gece kulüpleri kapanabilir.

Elbette enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisi vardır ama 70lı yıllarda inşa edilen bohem kültürün etkisini kaybettiği de büyük bir gerçeklik!

Dünyanın hiçbir yerinde artık insanlar 90lı yıllardaki laylay lom hayatı yaşamıyor...

Gece kulübü belki 70li yıllardan bugüne taşınan bir tüketim şekli.

Hem ekonomik sorunlar hem neslin eğlenme tarzının değişmesi bu kültürün yokolma zamanının geldiğini söylüyor.

İşin tuhaf tarafı İngiltere gece kulübü yaşantı şeklini terkederken bazı İslam Ülkelerinin -örneğin son yıllarda Suudi Arabistan- bu tarz eğlenme anlayışını ithal etmesi.

SME Insights ve sigorta şirketi Simply Business tarafından hazırlanan rapora göre, son 9 ayda ülkede 123 mekan kapandı ve ortalama olarak her iki günde bir gece kulübü kapılarını kapatıyor.

Ağustos ayı rakamlarına göre İngiltere, İskoçya ve Galler'de sadece 1130 kulüp kaldı.

Bu sayı Aralık 2014'te 1924'tü.

Sömürgecilerin gençliğin siyasal konulara meyli olmasın diye üretttiği bu zamanı tüketen ve ahlakı dejenere eden eğlenme(!) biçiminin Batı'da kan kaybetmesi umulur ki ülkemizde de ders çıkarılan bir gelişme olarak değerlendirilir

Kaynak: Doğruhaber