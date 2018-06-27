İngilizler Erdoğan'ın zaferini hazmedemedi: Avrupa'ya bir Putin yetiyor!

24 Haziran seçimleri ile ilgili bir başyazı yayınlayan The Times gazetesi, "Türkiye'nin dönüm noktası: Erdoğan seçim zaferini, demokratikleşmek için kullanmalı" başlığını attı.

Makalede Türkiye'nin son üç yılda üç parlamento ve bir cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra bir referandum ve bir de darbe girişimi yaşadığı hatırlatılırken önümüzdeki beş yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemde yetkilerinin arttığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzetti.

'BİR PUTİN YETİYOR!'

Times'ın başyazısı şöyle devam etti: "Avrupa'ya bir Putin yetiyor da artıyor. Türk lider elinde topladığı gücü nasıl kullanacağı konusundaki açık olmalı. Erdoğan'ın bundan sonra ne yapacağını sorgulamak gerek.

YİNE TEHDİT VE TALİMATLAR SAVURDULAR

Fakat Erdoğan yeniden seçilmesinin istikrar arayan yatırımcıya güven vereceğini düşünüyorsa yanılıyor. Orta vadede Türkiye'ye yatırımcı çekmenin tek yolu ekonomik ve siyasi sistemin daha açık hale gelmesi.

Atamalar lidere sadakatteki abartı oranına göre değil liyakate göre yapılmalı. Hukukun üstünlüğü sağlanmalı, denge ve denetleme mekanizmaları anayasaya eklenmeli.

'RUSYA TÜRKİYE'Yİ NATO'DAN KOPARMAK İSTİYOR'

Bu sırada Rusya'nın bir amacı daha var: Türkiye'yi NATO'dan koparmak. Erdoğan'ın Rusya'dan silah almaya devam edip etmeyeceği niyetinin göstergesi olacak."