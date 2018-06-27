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İngilizler Erdoğan'ın zaferini hazmedemedi: Avrupa'ya bir Putin yetiyor!

İngiliz gazeteleri 24 Haziran seçimlerine bugün de sayfalarında geniş yer ayırdı. İngiliz The Times gazetesi yine Erdoğan'ın zaferini hazmedemedi ve tehditler savurdu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 03:13
İngilizler Erdoğan'ın zaferini hazmedemedi: Avrupa'ya bir Putin yetiyor!

24 Haziran seçimleri ile ilgili bir başyazı yayınlayan The Times gazetesi, "Türkiye'nin dönüm noktası: Erdoğan seçim zaferini, demokratikleşmek için kullanmalı" başlığını attı.

Makalede Türkiye'nin son üç yılda üç parlamento ve bir cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra bir referandum ve bir de darbe girişimi yaşadığı hatırlatılırken önümüzdeki beş yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemde yetkilerinin arttığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzetti.

'BİR PUTİN YETİYOR!'

Times'ın başyazısı şöyle devam etti: "Avrupa'ya bir Putin yetiyor da artıyor. Türk lider elinde topladığı gücü nasıl kullanacağı konusundaki açık olmalı. Erdoğan'ın bundan sonra ne yapacağını sorgulamak gerek.

YİNE TEHDİT VE TALİMATLAR SAVURDULAR

Fakat Erdoğan yeniden seçilmesinin istikrar arayan yatırımcıya güven vereceğini düşünüyorsa yanılıyor. Orta vadede Türkiye'ye yatırımcı çekmenin tek yolu ekonomik ve siyasi sistemin daha açık hale gelmesi.

Atamalar lidere sadakatteki abartı oranına göre değil liyakate göre yapılmalı. Hukukun üstünlüğü sağlanmalı, denge ve denetleme mekanizmaları anayasaya eklenmeli.

'RUSYA TÜRKİYE'Yİ NATO'DAN KOPARMAK İSTİYOR'

Bu sırada Rusya'nın bir amacı daha var: Türkiye'yi NATO'dan koparmak. Erdoğan'ın Rusya'dan silah almaya devam edip etmeyeceği niyetinin göstergesi olacak."

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 03:13
  1. The Times
  2. The Times gazetesi
  3. İngiliz The Times
  4. İngiliz The Times gazetesi
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YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp22 sa önce
    İşte dost! Başka ne ispata gerek var? Anla ey Türk !
  • YavuzYavuz23 sa önce
    Alçak ingiliz. ....
  • ahlatlıahlatlı20 sa önce
    ÇANAKALE VE KUTUL EMAREYİ HATIRLAMANIZITAVSİYE EDERİZ
  • YorumcuYorumcu1 gün önce
    Tüm dünya bize düşman politikasını bırakın artık ya bu neyin kafası hala, İngilizler batı mallarının düşük gümrüklerle satıldığı, yerli üretimi gittikçe azalan, ve de yüksek faiz oranlarıyla borç verebildikleri her ülkeyi ve liderini severler, o yüzden bize ayrı bir sevgi düyarlar 150 senedir...
  • Somurgeci Sirtlan aglayinSomurgeci Sirtlan aglayin1 gün önce
    Siz somurgeci Sirtlanlar artik siz korkun
  • RTERTE23 sa önce
    yapacagı belli dedelerimizin yarım bıraktıgı işi yapacak sizleri yine denizin serin sularına batıracak.... :) yaşasın erdoğan
  • mehmetmehmet16 sa önce
    hoşt hoştt kapımızda dolanmayın artık yalvarma sırası sizdee
  • nn21 sa önce
    ALLAHİN İZNİYLE İNAYETİYLE ARADIĞINIZ HİÇ BİR KEPAZELİĞİBULAMAYACAKSINIZKURDUĞUNUZ TUZAĞA DÜŞÜPKURTULAMAYACAKSİNİZ ALLAH HAK YOLDA OLANLARLA BİRLİKTEBUNU BİLESİNİZ ZALİMLER HELAK OLSUNÜMMETİ İSLAMILAINİHAYEDEVAM EDECEKTİR
  • saddisaddi19 sa önce
    Bu homo.exuel ingilizleri tarih sahtekar ve şerefsizler olarak kaydetmiştir. Bence Türkiye Rusya ve diğer Türk devleriş ile askeri pakt kurmalıdır. Natodan ve AB den acilen çıkılmalıdır. Zaten saflar net olarak belli oldu. Tayyip Bey de 5-10 sene sonrası için aynı seviyede bir lideri yetiştirmesi lazım.
  • AydınAydın23 sa önce
    İngilizleri ne yapayım
  • hasanhasan20 sa önce
    ne oldu times acıttımı osmalı tokadı al sana al
  • kaankaan16 sa önce
    bizler ruslara benzemeyiz oturun oturduğunuz yerde yoksa sizi de yönetmeye geliriz
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 17 sa önce
    İç İşlerimize Burnunu Sokmayın Şerefsizler. Ne Yapacağımızı Size mi, Soracağız. Türkiye, Eski Türkiye Değil. Artık Güçlü Bir Türkiye Var. Hiç Şüphesiz.
  • Sedat uçanSedat uçan21 sa önce
    .... Allah beyin vermiş hepimize ....
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