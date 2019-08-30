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İngilizler 'darbe' korkusuyla sokağa indi!

İngiltere'de Brexit için parlamentonun askıya alınması halkı sokağa döktü. Brexit yanlıları Cumartesi günü büyük bir gösteri yapma çağrısında bulundu.

30 Ağustos 2019 Cuma 08:01
İngilizler 'darbe' korkusuyla sokağa indi!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden çıkışı için belirlenen tarih olan 31 Ekim öncesinde parlamentoyu tatil etmesi karşıtlarını sokağa döktü.

Kraliçe II. Elizabeth'in başbakanın talebini onaylamasının ardından başkent Londra'daki parlamento binasının önünde toplanan binlerce gösterici "Brexit bir darbedir", Brexit acıtacak", "Biz artık bir diktatörlüğüz", "Darbeyi durdur", "Demokrasiyi savun" yazılı pankartlarla Johnson'ın kararını protesto etti.

Londra'nın dışında da eylemler sürdü

Londra'nın haricinde Manchester, Cambridge, Cardiff, Edinburgh ve Durham kentlerinde de daha küçük çaplı protesto gösterileri düzenlendi.

Öte yandan "Brexit şimdi" yazılı pankartlar açarak gösterileri protesto etmek isteyen Brexit yanlılarına polis müdahale etti.

Brexit yanlıları "Siz parlamentoyu kapatırsanız biz de sokakları kapatırız" sloganıyla Cumartesi günü gösteri yapma çağrısında bulunuyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 08:01
  1. Boris Johnson
  2. ingiltere
  3. darbe

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