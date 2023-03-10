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Siyaset İngilizler bile 6'lı Masa'dan umudunu kesti... Akşener ile ilgili olay sözler
Siyaset

İngilizler bile 6'lı Masa'dan umudunu kesti... Akşener ile ilgili olay sözler

6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında kazanmasının zor olduğunu belirten The Economist, muhalefetin, seçime yaklaşık 70 gün kala ancak bir aday belirleyebildiğini yazdı. Haberde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Hem kendi seçmeni nezdinde imajını zedeledi hem de muhalefetin kolektif imajını zedeledi. 1990'lı yıllarda birbiri ardına düşen koalisyon hükümetlerini hatırlattı" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 15:44:00 -
İngilizler bile 6'lı Masa'dan umudunu kesti... Akşener ile ilgili olay sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 günlüğüne ayrıldığı masaya geri dönmesiyle son bulan krizin ardından Millet İttifakı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, dünyanın da yakın takibinde. İngiliz merkezli The Economist Dergisi, Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yaşanan krizi ele aldı.

Millet İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında kazanmasının zor olduğunu belirten The Economist, muhalefet bloğunun, seçime yaklaşık 70 gün kala sonunda bir aday belirleyebildiğini yazdı.

"Adaylık dramaya dönüştü"

İngiliz merkezli dergi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığın esnada siyasilerin yüz ifadelerine dikkat çekti. Söz konusu haberde Kılıçdaroğlu'nun formalite icabı olan adaylığının dramaya dönüştüğü belirtildi. Akşener'in aniden masadan kalkmasına ve geri dönüşüne de vurgu yapıldı.
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Daha önce "Ekrem İmamoğlu'nun etkisini kaybettiği ve Mansur Yavaş için ise HDP'den oy alamaz" diyen dergi bu kez bu ikilinin şansının daha yüksek olabileceğini belirtti.

"Seçmeni nezdinde imajını zedeledi"

Meral Akşener için ise 'beceriksiz güç oyunu' oynadığı yazıldı. Söz konusu haberde Akşener için 'Hem kendi seçmeni nezdinde imajını zedeledi hem de muhalefetin kolektif imajını zedeledi. 1990'lı yıllarda birbiri ardına düşen koalisyon hükümetlerini hatırlattı" ifadelerine yer verildi.

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