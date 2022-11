İngilizler arabalarını garajdan çıkaramıyor çünkü...

İngiltere’de ekonomik krizin etkileri giderek daha fazla hissediliyor. Ücret artışları enflasyonun artış hızını yakalayamıyor ve İngilizler yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıya kalıyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, İngilizler araçlarını kullanmakta da sorun yaşıyor. Yüksek benzin fiyatları nedeniyle arabalarını kullanmaktan kaçınan İngilizler, ancak borç para alarak benzin giderlerini karşılayabiliyor.

Yola çıkmak zorlaşıyor

The Telegraph’tan Genevieve Holl-Allen’ın haberine göre, İngiltere’de sürücülerin yarısı yola çıkmak için yardıma ihtiyaç duyuyor. Araştırmalar, her on kişiden dördünün benzin alabilmek için borç alması gerektiğini ortaya koyuyor.

Yeni araştırmalar, İngiltere’de sürücülerin yarısının bu kış arabalarıyla yola çıkabilmek için borç alması veya aile ve arkadaşlarından yardım istemesi gerektiğini gösteriyor. Benzinli bir araba kullanmanın yıllık maliyeti, büyük ölçüde çok yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle İngiltere’de 2021 yılı Eylül ayından bu yana 272 euro artmış durumda.

Fiyat karşılaştırma sitesi Comparethemarket'in bulgularına göre, on sürücüden dördü araba kullanmaya devam etmek için borç almaları gerektiğini söylerken, her on sürücüden biri aracına benzin alabilmek için zaten aile ve arkadaşlarından yardım istediğini belirtiyor.

Sürücülerin yarısı ise araç kullanım sıklıklarını yarı yarıya azalttıklarını ifade ediyor. Sürücülerin yüzde 40’ı maliyetlerin artmaya devam etmesi halinde yola çıkmaktan vazgeçmek zorunda kalacaklarını söylüyor.

Yılda 1800 sterlin

İngiltere’de benzinli bir araba kullanmanın yıllık maliyeti yılda 1.800 sterlini aşmış durumda. Artan fiyatlar, tüketicilerin genel yaşam maliyeti sıkıntılarına da olumsuz yönde katkıda bulunuyor. İngiltere’de araç sahiplerinin sadece benzin maliyeti tek başına dört haneli eşiği çoktan aşmış durumda ve yıllık 1.076 euro seviyesinde seyrediyor.

Otomobil grubu RAC'den alınan rakamlar, benzin fiyatının yalnızca Ekim ayında yüzde 4 oranında arttığını gösteriyor. Comparethemarket verilerine göre ise, üç sürücüden en az biri geçen ay sürüş maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor.

Dizelde artış daha yüksek seyrediyor

Dizeldeki artış geçen ay litre başına yüzde 10 ile daha da keskin seyrediyor. Fiyat karşılaştırma sitesine göre, ikinci el otomobillerin değerindeki artışın ve daha pahalı onarım maliyetlerinin ardından, araba sigortası primleri de 2021 yılı Eylül ayından bu yana ortalama 51 sterlin artarak 570 sterline yükselmiş durumda. Bu durum da, son 12 ay içinde 1.866 sterline yükselen benzinli araç kullanmanın yıllık maliyetine olumsuz yönde katkıda bulunuyor.

Comparethemarket'ten Julie Daniels şunları söylüyor: “Benzin maliyeti hala geçen yıla göre çok pahalı ve diğer ev faturalarında da son haftalarda belirgin artışlar gözleniyor. Sonuç olarak, birçok sürücü yolda kalmayı göze almak istemiyor ve daha az yolculuk yapmak veya arkadaşlarını ve ailesini görmekten vazgeçmek zorunda kalıyor. Endişe verici bir şekilde, bazıları araba kullanmaya devam etmek için daha fazla borca ​​giriyor.”

Genç sürücüler zorunlu onarımları aksatıyor

Daha genç sürücüler ise tasarruf etmek için daha riskli yolları seçiyor. RAC, 17 ila 24 yaş arasındaki araç sahiplerinin üçte birinden fazlasının ve 25 ila 44 yaşındakilerin beşte birinin, giderleri azaltmak amacıyla gerekli onarımları ertelediğini tespit ediyor. Sürüş maliyetlerini düşürenlerin çoğunun Londra ve East Anglia’da yaşadıkları belirtiliyor.

FINANSGUNDEM.COM