İngilizler Almanlarla dalga geçiyorlar! Dev maç öncesi orada olacak iş değil! Dehşete düşüren olay

Ev sahibi Almanya'nın Euro 2024'ten elenmesinin ardından dün gece İngiltere ve Almanya taraftarları arasında kavga çıktı.

İngiliz taraftarlar Alman taraftarlara sataşırken, yumruklar da havada uçuştu.

Polis ise Alstadt'ta taraftarların bütün gün içki içtiği sokağın her iki tarafını da kapatarak önlem aldı.

"Almanların hiç savaş kazandığını gördünüz mü?"

Öte yandan olaya tanık olan biri şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İngiliz taraftarlar İspanya'ya yenildikleri için Almanlarla alay ediyorlardı ve sonra 'Almanların hiç savaş kazandığını gördünüz mü' gibi şarkılar söylemeye başladılar.

Yaklaşık 20 İngiliz erkek bir grup Almanla çatışmaya girdi ve daha sonra bir çift yumruklaşmaya karıştı."

Çevik kuvvet polisi Steak-Haus adlı barın çevresindeki alana insanların girmesini engellerken bardaklar füze olarak kullanıldı ve Almanların üzerine biralar fırlatıldı.