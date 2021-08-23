İngiliz'in yalanına sığınan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sesi çıkmıyor

Afganistan'daki yönetim değişimi ve beraberinde gelen mülteci tartışmaları devam ediyor.

Ülkeden tahliyeler sürerken yabancı yayın organlarına düşen bir haber Türkiye'nin de gündemine oturdu.

BBC ve The Guardian'ın İngiliz kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını iddia edildi.

Yayınlanan bu haberlerin ardından ilk tepkiler muhalefet liderlerinden geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tepkisini Twitter'dan dile getirdi.

"Afganları ülkemize davet etti"

Kılıçdaroğlu "Gelişmelere dair sizi bilgilendirmeye devam ediyorum. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye'de "mülteci merkezleri" kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak.

Şimdi Erdoğan’a sorum şu: “Ben anlaşma yapmadım” dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar? Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Erdoğan!

İngiltere'ye de buradan sesleniyorum: Size hizmet eden Afganları ölüme terk etmiş olmanız insanlık dışıdır. Ancak şu konuda emin olun ki, sizin sorumsuzluğunuzun ceremesini halkımız mahallesinde çekmeyecek. Kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz!" ifadelerini kullandı.

Akşener BBC'yi alıntıladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Twitter hesabından BBC'nin söz konusu haberini alıntıladı.

Akşener paylaşımını "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Erdoğan" notuyla yaptı.

Bakanlık yalanladı

İki liderin alelacele yaptıkları paylaşımların ardından ise Dışişleri Bakanlığı konuya açıklık getirdi.

Yazılı bir açıklama yayınlayan bakanlık "Böyle bir talep bize iletilse bile, kabul etmemiz mümkün değil" ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu yalanlamanın ardından özür dileyip dilemeyecekleri ise merak konusu oldu.