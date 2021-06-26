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Medya İngiliz'de Kanal İstanbul rahatsızlığı!
Medya

İngiliz'de Kanal İstanbul rahatsızlığı!

Kanal İstanbul için ilk köprünün temelinin atılmasına saatler kala, İngiliz The Guardian gazetesi Kanal İstanbul rahatsızlığını tekrar dillendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 11:59:00 -
İngiliz'de Kanal İstanbul rahatsızlığı!

Türkiye'nin uzun yıllardır beklediği bir proje gerçek oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çılgın proje' olarak duyurduğu Kanal İstanbul için ilk kazma bugün vurulacak. Saat 14.00'da düzenlenecek temel atma töreniyle, Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temeli atılacak.

İngiliz rahatsız oldu

Öte yandan Kanal İstanbul içerde muhalefeti çıldırtırken, dışarda da Türkiye düşmanlarını rahatsız etmeye devam ediyor. Kanal İstanbul için temel atma törenine saatler kala, İngiliz The Guardian gazetesi skandal bir habere imza attı. Gazete Kanal İstanbul'dan rahatsızlığını açık bir şekilde dile getirdiği haberinde projenin yapılmaması gerektiğini savundu. Gazetenin Türkiye muhabiri Bethan McKernan, "Türkiye gibi aşırı kutuplaşmış bir toplumda bile insanların çoğunun hemfikir olabildiği nadir konulardan biri şu: Karadeniz'le Marmara'yı birbirine bağlayan bir kanal inşa etmek delice bir fikir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ahmet sergi

sagolun sayenizde bu iste hayr oldugunu anliyoruz,övseydiniz süphe ederdim Guardian.
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ata

ingiliz işini bilir. yüz senedir petrolümüzü emip hac paralarımızı gövdeye indiriyor... ne alaka diyen londra sokaklarında altın kaplama bentleylerle gezen bedevileri hatırlasın... guardian zaten solcu geçinen paçavra... hem emperyal hem de solcu... oldu canım.
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