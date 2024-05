İngilizce mezunu olan Ekrem'in İngilizcesi patladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Belediye Başkanları Zirvesi’ne katılmak için gittiği Paris’te, belediye başkanı Anne Hidalgo ile ingilizce konuşmaya çalışırken dikkat çeken dakikalar yaşandı.

Anlıyormuş gibi Thank you.. thank you.. şeklinde gülerek cevap veren Ekrem İmamoğlu, ingilizcesi bitince tercümandan yardım almak zorunda kaldı.

İmamoğlu nereden mezun oldu?

KKTC'de iki yıl öğrenim gören İmamoğlu, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngilizce) Bölümüne yatay geçiş yaparak 1994 yılında mezun oldu.

