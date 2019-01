İngiliz yargısı varı yoğuyla suçluyu koruyarak vatandaşı isyan ettirdi

yeniakit.com.tr Batı’daki korkunç yargı skandalları peşi sıra yaşanmaya ve insanlarını ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor. Son olarak 2 çocuğa tecavüz eden bir mahkum, “fazla zayıf” olduğu gerekçesiyle hapishaneye konulmayıp dışarı salındı.

İki çocuğa tecavüzün karşılığı 3 hafta hapis

Şu an 18 yaşında olup 13 yaşındayken, o zaman 5 yaşında bir kız ve 8 yaşında bir oğlan olan iki çocuğa tecavüz eden zanlı, 18 yaşına geldiği geçtiğimiz Eylül ayında mahkum edilmişti.

Mahkeme 2013 Eylül’ünden 2014 Mayıs’ına kadar cinsel istismarın vukua geldiğini ispat edebilse de, aslında 18 aya kadar sürmüş olabileceğine inanılmaktadır.

Çocukları tecavüz edilen anne, mahkumun “en kötü tür istismarı” irtikâp ettiğini ifade ederek, geçen zaman içerisinde gitgide daha da cüret bulduğunu kaydetti.

Anne açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Haftalık olarak vukua geliyordu. Onun ebeveynleri ile biz yakın arkadaştık ve sırayla birbirlerimizin evlerine yemeğe giderdik. Çocuklar da gidip Murder in the Dark [pek çok yaşta çocuğun oynadığı bir tür oyun] oynarlardı. Haberim olmadan o, çocukları tek tek alıp istismarını faaliyete sokardı. Çok zekiydi. Her daim [oyunda] ‘bulucu’ olurdu. Bu suretle ne kadar çok zamana sahip olduğunu biliyordu.”

Çocukların ebeveynleri, oğulları okulda cinsiyet eğitimi derslerine girdiği zaman istismarın farkına vardılar. Bir gün eve geldiğinde oğlan, annesine başına neler geldiğini anlattı. Anne 2016’da yaşanan bu geceyi “cehennemden bir gece” olarak hatırlıyor. Bundan sonra anne, kızına da aynı şeyleri yaşayıp yaşamadığını sordu ve sonra göz yaşlarına boğuldu. Mahkumun üstün pozisyonunu avantaj olarak kullanıp çocukları tehdit ederek susturduğunu da açıklamalarına ekledi.

Bazı insanlar “cinsel deneyimdir” deyip tecavüzcüyü savunmuşlar!

Ebeveynlerin başına gelebilecek en kötü şeylerden birini yaşadıklarını söyleyen acılı anne, çocuklarının travma içinde olduğunu, onlar için terapi aldıklarını, bilhassa oğlunun sinirsel bozukluğu bulunduğunu dermeyan etti.

Anne ayrıca, bazı insanların bu yaşananı savunup tecavüzcünün de küçük yaşı itibariyle “suç olan tecavüz” fiilini işlemeyip sadece “cinsel deneyimde” bulunduğunu söylediklerini de açıkladı. Nitekim mahkemede de tecavüzcü adına bu savunma yapılmışsa da bölge hakimi Diana Baker, “uzunluk ve düzenli olmasından” ötürü geçerli bir savunma saymadı.

“Akıl dışı bir şey! Diğer çocuklara nasıl bir mesaj veriyorsunuz?!”

Ancak hadiseye bakan yeni ve erkek bir hakim geldi. Yeni gelen hakim tecavüzcüyü 3 hafta kadar içeride kalmışken derhal serbest bıraktırdı.

Acılı anne bunun aileleri için “yıkıcı” olduğunu ifade edip şu sözleri kullandı: “Çocuklarım özgürce kendi köylerinde yürüyemiyorlar. Diğer çocuklara gönderdikleri mesaj nedir?.. 3 hafta. Bunu çok saçma buldum. Akıl dışı bir şey. Hırsızlık için daha çok alırdın. Bu yolun sonudur. Ötesinde eylem yok. Bu, bir ailenin yaşayabileceği en acı şey. İki çocuğumuzun korkunç şekilde cinsel istismara uğradığını keşfettik. Tüm o acıya rağmen kabullenmek çok zordu, lakin işte geldiğimiz nokta bu.”