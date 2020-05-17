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Dünya

İngiliz uçağına el koyduklarını dünyaya duyurdular

Afrika ülkesi Nijerya, insani yardım malzemesi taşıdığı iddiasıyla bölgeye gelen İngiliz uçağına el koyduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:24:00 -
İngiliz uçağına el koyduklarını dünyaya duyurdular

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, İngiltere merkezli Flair Havayollarına ait bir uçağa el koydu.

Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter hesabından, "Flair Havayollarına sadece insani yardım malzemesi taşımaları amacıyla izin verilmişti ama onların ticari amaçlı uçuş yaptıklarını tespit ettik." açıklamasını yaptı.

Bakan Sirika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında federal hükümetin ticari uçuşların yasaklanması kararının ihlal edildiğini kaydetti.

İngiltere merkezli havayoluna ait uçağa el koyduklarını belirten Bakan Sirika, "Uçak personeli sorgulanıyor ve sorumlulara en yüksek derecede ceza verilecektir." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm havayolları tıbbı malzeme ve tahliye uçuşları haricinde uçuşa kapatılmış ve ticari uçuşlar yasaklanmıştı.

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