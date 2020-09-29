İngiliz The Guardian'dan Türkiye'ye paralı asker iftirası

İşgal altındaki Dağlık Karabağ nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışma hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

İngiliz The Guardian gazetesi Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları savaşması için Azerbaycan'a gönderdiği iftirasını ortaya attı. Gazetenin iddiasına göre savaşçılara 900-1300 dolar arası aylık para ödendiğini ve sayılarının bini geçtiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda buluna Azerbaycanlı yetkililer, bu tür haberleri tamamen provokasyon amaçlı olarak gördüklerini sık sık belirtiyorlar.

Ermenistan Suriye'den paralı asker topladı

Diğer taraftan Ermenistan'ın Suriye'den terör örgütü PKK/YPG'den destek aldığı ve yine Suriye'den çok sayıda paralı asker topluyor. Geçtiğimiz günlerde bir grup PKK'lı terörist İran üzerinden Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmişti. PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'a gideceği ortaya çıktı.