İngiliz The Economist dergisi, ABD'yi karıştırdı: Amerika Bölünmüş Devletleri

Son yıllarda ABD'de yaşanan gerginlik ve çatışmalar, İngiliz dergisi The Economist'in kapağından, "Amerika Bölünmüş Devletleri" olarak yorumlandı!

"Amerika Bölünmüş Devletleri"

İngiliz The Economist dergisi, Kaliforniya ve Teksas eyaletlerinde kabul edilen iki yasaya dikkat çekerek ABD'nin olası bir bölünmenin eşiğinde olduğuna vurgu yaptı. The Economist dikkat çeken uyarıyı "Amerika Bölünmüş Devletleri" başlığı ve üzerindeki sütun ikiye ayrılmış bacakları açılmış halde durmaya çalışan özgürlük heykeli fotoğrafıyla kapağına taşıdı.

İngiliz The Economist, bir süredir düşük de olsa polemik konusu olan "Amerika Birleşik Devletleri dağılacak" teorisini kapağına taşıdı.

ABD'de geçmişten beri süregelen ırkçılık, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve eyaletler arasındaki kanuni uygulamalar arasındaki çelişkiler, son zamanlarda ülkenin dağılacağı kanaatlerini daha da artırdı.