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Spor

İngiliz taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi

İngiltere-İtalya EURO 2020 finali öncesi Londra’daki Leicester Meydanı’nda toplanan İngiliz taraftarlar, attıkları çöpler ve kırdıkları cam şişeler ile dehşet saçtı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 00:31:00 -
İngiliz taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi

İngiltere-İtalya EURO 2020 finali öncesi İngiliz taraftarlar, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Leicester Meydanı’nda bir araya geldi. Taraftarlar, attıkları çöpler ve kırdıkları cam şişeler ile meydanı adeta savaş alanına çevirirken, çöp yığınları nedeni ile vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü.

Londra’nın ünlü meydanlarından Trafalgar’da da toplanan yüzlerce İngiliz taraftar taşkınlık çıkardı. Çıkan olaylarda polise şişe ve benzeri cisimleri fırlatan çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

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