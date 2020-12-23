İngiliz spikerden canlı yayında tuhaf hareket! Özür diledi
İngiliz BBC kanalının haber spikeri canlı yayında olduğunu unutarak esnedi. Olay sonrası spiker canlı yayın kazası için izleyicilerden özür diledi.
İngiltere kamu kanalı BBC'nin spiker haber spikeri Ben Brown, canlı yayında olduğunu unutarak esnedi.
Televizyonda İngiliz tarihi ile ilgili haberler gösterilirken Brown, canlı yayına tekrar bağlandığını fark etmedi. Uykusuzluktan esneyen sunucu, olayı fark ederek anında ağzını kapattı ve "Affedersiniz" diyerek özür diledi.