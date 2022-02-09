İngiliz şirketten büyük hata! Türkiye tatilinde başına gelenle şok oldu

Türkiye'ye tatile geldi, İngiliz şirketin hatası sonrası fenalık geçirdi... John Nisill, merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan çok uluslu telekomünikasyon şirketi BT tarafından kendisine çıkarılan telefon faturasını görünce neredeyse kendinden geçtiğini anlattı.

43 gb için 192 bin Sterlin

Yaklaşık 180 ülkede faaliyet gösteren ve Birleşik Krallık'taki en büyük telekomünikasyon şirketi olan BT, Nisill'in 43 GB internet kullandığını ileri sürdü ve ona 192 bin 69 fatura kesti.

İngiliz şirketten büyük hata Türkiye tatilinde başına gelen şoke etti

40 yaşındaki Nisill, ekim ayında Marmaris'e yaptığı aile tatili sırasında birkaç e-postayı yanıtladığını ve 15 dakikalık aramalar yaptığını söyledi. 40 yaşındaki araba satıcısı John, "Patronum aradı ve telefonu kapatmam gerektiğini söyledi ve 'Fatura biraz yüksek gibi' dedi" açıklamasında bulundu.

'Telefonu acilen kapat!'

İngiliz The Sun gazetesine konuşan John, kendisini arayan patronuna faturanın ne kadar geldiğini sorduğunda aldığı cevap karşısında hayatının şokunu yaşadı. Patronu John'u 100 bin sterlinlik bir fatura geldiği konusunda uyardı. Ertesi gün ise onu tekrar arayarak acilen telefonu kapatması gerektiğini çünkü faturanın 192 bin sterline yükseldiğini söyledi.

Her 30 saniyede 80 sterlin

John'un 64 yaşındaki patronu Paul Trotter, "BT aradı ve telefondaki adam faturanın ne kadar olduğunu söylediğinde neredeyse sandalyemden düşüyordum" dedi. Paul Trotter, telefondaki kişiye bunun bariz bir bilgisayar hatası olduğunu söyledi: "Faturaya baktım ve her 30 saniyede bir 80 sterlin yükseliyor. Bu mümkün değil. John, Hollywood'un gişe rekorları kıran filmlerini indiriyor olsaydı bile faturanın bu kadar yükselmesine imkân yoktu."

Paul, şirketinin bu denli büyük bir ödemeyi karşılayamayacağını söyledi. 250 MB veri içeren bir iş sözleşmesi çıkardı. Tüketici sözleşmesi olmadığı için müşteri veri limitine ulaştığında herhangi bir uyarı verilmedi. Paul şunları ekledi: "İlk önce endişelendim ama BT'nin bunun sadece bir hata olduğunu anlayacağına emindim. John harika bir tatil geçirdi, bu yüzden herhangi bir zararı yok ve şimdi bakınca buna gülüyoruz."

Bir BT sözcüsü, The Sun'ın John'un iddialarını araştırmasının ardından firmanın şoke edici faturadan feragat edeceğini söyledi. Sözcü, "Bunun çok yüksek meblağda bir fatura olduğunu anlıyoruz, bu vesileyle fazla roaming ücretlerinden feragat ediyoruz. Müşteri, aylık 250 MB veri izni içeren bir tarifedeydi. 46 GB veri tüketerek üzerinde anlaşılan sınırı çok aştı. Veri izinlerini aştığını, standart ücretlerin geçerli olduğunu ve yüksek düzeyde kullanıma maruz kaldığı için birkaç kez uyardık.

Kayıtlarımız, müşterinin planının bir parçası olarak bir veri sınırı eklememeyi seçtiğini gösteriyor. Ticari müşterilerimizin büyük çoğunluğunun yaptığı gibi müşterilerimize her zaman bir dolaşım sınırı seçmelerini öneriyoruz. Ayrıca müşterileri, kendilerine veri ödenekleri ile ilgili olarak gönderdiğimiz bildirimlere dikkat etmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.