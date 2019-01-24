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İngiliz şirketler anlaşmasız Brexit’e hazır değil

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney:-"Bir dizi lojistikle ilişkili çözülmesi gereken sorun söz konusu"-"Oldukça görünür bir şekilde şirketler (anlaşmasız ayrılığa) hazır değil"

24 Ocak 2019 Perşembe 20:24
İngiliz şirketler anlaşmasız Brexit’e hazır değil

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere şirketlerin ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız bir şekilde çıkmasına karşı hazırlıklı olmadığını söyledi.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nda konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, “Bir dizi lojistikle ilişkili çözülmesi gereken sorun söz konusu. Oldukça görünür bir şekilde şirketler (anlaşmasız ayrılığa) hazır değil." ifadesini kullandı.

Carney öte yandan İngiltere’nin bankacılık sektörünün İngiltere’nin AB’de anlaşmasız bir şekilde ayrılması da dahil olmak üzere her tür senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

Carney, “Referandumdan hemen sonraki gün her ne şekilde olursa olsun Brexit için hazırlanmaya başladık. Merkez Bankası için en kolay ve en önemli şey geçiş süreci olmaksızın sert bir Brexit için hazırlık yapmaktı. Biz de sektör olarak buna yönelik hazırlıklarımızı yaptık.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox da dün Davos’ta yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya varmamız konusunda büyük olasılık mevcut. Eğer anlaşma olmazsa herkesin kaçınmak istediği anlaşmasız ayrılık olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Theresa May, "B Planı" olarak sadece muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve sendikalarla geniş tabanlı bir danışma sürecine gireceğini, şekillenen taleplere göre de AB ile bazı noktaları yeniden müzakere edeceğini açıklamıştı.

May, parlamentoda 29 Ocak'ta oylanmak üzere içeriği boş "nötr" bir önerge sunarken, muhalefet partileri de Brexit'in ertelenmesinden yeni referandum yapılmasına uzanan bir dizi değişiklik teklifini parlamentoya iletmişti ancak siyasi gözlemciler Brexit'e ilişkin hiçbir çözüm seçeneği üzerinde İngiliz parlamentosunda salt çoğunluğun sağlanamayacağı görüşünü dile getiriyor. Muhalefet partileri, öncelikli amaçlarını İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını engellemek olarak ortaya koyuyor.

May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması geçen hafta İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Normal sürecin işlemesi halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alınmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 20:24
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