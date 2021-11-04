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Dünya İngiliz şirket çay tiryakisi arıyor: Günde 300 farklı çayın tadımını yapacak
Dünya

İngiliz şirket çay tiryakisi arıyor: Günde 300 farklı çayın tadımını yapacak

İngiliz çay markası Tetley, tadım ekibine katılacak, stres altında çalışabilecek ve günde 300 bardak çay içebilecek iki tiryaki arıyor. Şirket, işe alınacak adayların eğitim için dünyanın dört bir yanına farklı çayları tatmaları için gönderileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 13:28:00 -
İngiliz şirket çay tiryakisi arıyor: Günde 300 farklı çayın tadımını yapacak

İngiltere’nin 1837 yılında Yorkshire şehrinde kurulan çay markası Tetley, çay tadım ekibine iki yeni uzman katacaklarını duyurdu. Tetley, işe alınacak adayların eğitim için dünyanın dört bir yanına farklı çayları tatmaları için gönderileceğini belirtti. Tetley yaptığı açıklamada, lisans programından en az 2:2 derecesi (İngiltere not sistemine göre Türkiye’deki ‘C’ notuna tekabül ediyor) ile mezun, güçlü analitik becerilere sahip, motivasyonu yüksek ve stres altında iyi çalışabilecek her adayın bu yeni pozisyona başvurabileceğini belirterek, deneyim aramadıklarını da söyledi.

“Çay tadımı bir sanattır" ifadelerini kullanan şirket, yeni çay tadım profesyonellerinin 10 bin saatlik eğitimin ardından bu ünvanı kazanacaklarını belirtti. Adayın, günde 300 kadar demlenmiş çay tadabileceğini söyleyen şirket, “Yani, muhteşem yiyecek ve içeceklerin tadına bakmak için bir tutkunuz varsa ve farklı kalitedeki çayların parlaklığı, rengi, tadı hakkında öğrenmeye meraklıysanız, sizden haber bekliyoruz” dedi.

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